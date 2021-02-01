البرغثي: المؤسسة العسكرية والأمنية ليس لها علاقة بالشأن السياسي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 February, 2021

أكد المرشح لرئاسة المجلس الرئاسي محمد البرغثي أن المؤسسة العسكرية والأمنية لا علاقة لها بالشأن السياسي مشددا على وجوب احترام القضاء ونزاهته وتنفيذ أحكامه .

وأشار البرغثي في كلمته أمام ملتقى الحوار السياسي إلى أهمية المصالحة الوطنية وفتح ملف السجناء السياسيين وعودة النازحين وجبر الضرر دون إسقاط حق التقاضي واحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي وأكد على الدعوة إلى اعتماد مبدأ الحوار بين مختلف الأطراف ورفض العنف والارتقاء بالخطاب الإعلامي والابتعاد عن كلمات العنصرية والالتزام بالانتخابات التشريعية والرئاسية في الموعد المحدد

ولفت البرغثي إلى أن المرحلة القادمة فاصلة في تارييخ الوطن مشيرا إلى أن المسارات غاية في الوضوح إما مسار الدولة أو الفوضى.