«الصفراني»: حزبنا «العدالة والبناء» هو صاحب الفضل في جلب تركيا لليبيا

زعم رئيس كتلة حزب العدالة والبناء بمجلس الدولة عبد السلام الصفراني خلال جلسة حوارية أقامها بحضور عدد من نشطاء المجتمع المدني، أن حزب العدالة والبناء نجح خلال اتفاق الصخيرات بأن يأتي بالشرعية إلى طرابلس، وأن العلاقات التي أوصلتنا إلى الاتفاقية الليبية التركية، كانت بجهود من قيادات حزب العدالة والبناء، لذلك الحزب لا يزايد عليه أحد في صد العدوان، وفق قوله.

أضاف “الصفراني”: “إذا كنا متشبثين بمواقعنا في المشهد لأبقينا الوضع على ما هو عليه، وهذا أسهل شيء.. لا نذهب للحوارات ونبتعد عنها ونخاصمها، ونسب كل المحاورين، وبذلك ستفشل العملية ونبقى في المشهد، ولكن الحقيقة عكس ذلك، وحزب العدالة موجود في مجلس الدولة، وموجود كذلك على مستوى قيادات الحراك الشعبي، وموجود في الكثير من المجالات، ويستطيع بأدواته وكوادره المنتشرين، أن يعطل أي حوار إذا كان يريد أن يبقى في مشهد متأزم، هنا فقط يمكن اتهامنا بذلك” وفق قوله.

وواصل “الصفراني”: “بما أن الحزب يسعى إلى الاستقرار وتوحيد البلد والانتخابات، هنا لا أعتقد من أن التهمة التي يروجون لها ضد الحزب متناسقة ومنطقية، ونحن لا نتكلم عن تنازلات، أنا اسميتها توافقات بيننا وبين إخواننا الليبيين، والهدف من ذلك إنهاء الأزمة الحالية والوصول إلى دولة حرة مستقرة ومستقلة، ونحن ماضيين في الحوار وأعيننا على ما يحيكه المشروع العسكري وما يجهز له، وعندما شُن العدوان على طرابلس، تحول الحزب إلى غرفة عمليات وتحرك بكل كوادره وعلى كل المستويات، السياسية والدبلوماسية والميدانية إلخ، لصد العدوان” على حد تعبيره.