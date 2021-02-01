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«الصفراني»: حزبنا «العدالة والبناء» هو صاحب الفضل في جلب تركيا لليبيا

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم رئيس كتلة حزب العدالة والبناء بمجلس الدولة عبد السلام الصفراني خلال جلسة حوارية أقامها بحضور عدد من نشطاء المجتمع المدني، أن حزب العدالة والبناء نجح خلال اتفاق الصخيرات بأن يأتي بالشرعية إلى طرابلس، وأن العلاقات التي أوصلتنا إلى الاتفاقية الليبية التركية، كانت بجهود من قيادات حزب العدالة والبناء، لذلك الحزب لا يزايد عليه أحد في صد العدوان، وفق قوله.

أضاف “الصفراني”: “إذا كنا متشبثين بمواقعنا في المشهد لأبقينا الوضع على ما هو عليه، وهذا أسهل شيء.. لا نذهب للحوارات ونبتعد عنها ونخاصمها، ونسب كل المحاورين، وبذلك ستفشل العملية ونبقى في المشهد، ولكن الحقيقة عكس ذلك، وحزب العدالة موجود في مجلس الدولة، وموجود كذلك على مستوى قيادات الحراك الشعبي، وموجود في الكثير من المجالات، ويستطيع بأدواته وكوادره المنتشرين، أن يعطل أي حوار إذا كان يريد أن يبقى في مشهد متأزم، هنا فقط يمكن اتهامنا بذلك” وفق قوله.

وواصل “الصفراني”: “بما أن الحزب يسعى إلى الاستقرار وتوحيد البلد والانتخابات، هنا لا أعتقد من أن التهمة التي يروجون لها ضد الحزب متناسقة ومنطقية، ونحن لا نتكلم عن تنازلات، أنا اسميتها توافقات بيننا وبين إخواننا الليبيين، والهدف من ذلك إنهاء الأزمة الحالية والوصول إلى دولة حرة مستقرة ومستقلة، ونحن ماضيين في الحوار وأعيننا على ما يحيكه المشروع العسكري وما يجهز له، وعندما شُن العدوان على طرابلس، تحول الحزب إلى غرفة عمليات وتحرك بكل كوادره وعلى كل المستويات، السياسية والدبلوماسية والميدانية إلخ، لصد العدوان” على حد تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • اخوانى حقير من حزب الهبالة والبلهاء متخلف عقليا يتباهى بجلب الاحتلال التركى الذى يعتبر الشعب الليبى ارث عثمانى وفشل فى احتلال موانئ النفط بسبب وجود اسود الجيش الوطنى لولاهم لوقعت كارثة بسيطرة الاتراك على ثروة الشعب الليبى ونقلها الى الباب العالى فهل سمعتم عن احد يتباهى بجلب الاحتلال الايطالى الا الخونة من حزب العمالة والغباء !!!

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  • الحمد لله ان كل من دعمهم اردوغان نهايتهم سوداء من السلطة الى السجن مثل الاخوانى الحقير عمر البشير الذى اهدى الاتراك جزيرة سواكن والان وين ساكن فى السجن وفى مصر وعد اردوغان الخوان بعودة مرسى للقصر يوم السبت العصر راكب خروف ابيض فعاد الطرطور مرسى للقبر فى الفجر لابس كفن ابيض اما مرشد عام الاخوان وكبار الخرفان اكثر من سبع سنين متنيلين فى السجن وقريبا سنرى الغنوشى فى تونس بدأ العد التنازلى لنهايته وفى ليبيا ايضا سنرى نهاية الخوان فهم اغبياء جدا يخربون بيوتهم بايديهم

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  • اى فضل ياميبون فالاتراك يامتناك نهبوا ارصدة مصرف ليبيا المركزى لدعم الليرة الحقيرة ولم يعد يهمهم ليبيا بعد فشلهم فى الوصول لموانئ النفط لان هذا يعنى صدام مع الجيش المصرى وهزيمة ساحقة لهم هم فى غنى عنها ومايريده الاتراك المساومة على غاز شرق المتوسط ووقتها سيكونوا مستعدين لتقديمكم قربان لمن يدفع الثمن دراهم معدودة كما باع اخوانكم فى حلب وادلب للروس وغدا سيبيعوكم رخيص جدا

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