توتر في طرابلس..تزامنا مع منتدى جنيف!

من المفترض أن يتم تعيين هيئة تنفيذية انتقالية لليبيا خلال أيام حيث بدأت الأيام الخمسة من المناقشات في جنيف ، اليوم الإثنين، لكن التنافس في طرابلس على قدم وساق بين فايز السراج رئيس حكومة الوفاق ، وفتحي باشاغا وزير داخليتها.

تصاعد التوتر منذ يوم الأحد في طرابلس ، حيث رفضت عدد من الكتائب الموالية لرئيس المجلس الرئاسي الحالي “فايز السراج” مرة أخرى العملية السياسية التي أطلقتها الأمم المتحدة ، والتي ينبغي أن يكون منتدى الحوار الليبي الذي افتتح اليوم في جنيف تتويجا لها. مئات الآليات العسكرية مليئة بالمسلحين تتجمع من عدة مواقع في غرب ليبيا باتجاه العاصمة.

وقد أعلنت مختلف الفصائل الموالية للسراج عن “توحيد صفوفها” من خلال إنهاء الانقسامات الداخلية. وطالبت هذه الفصائل المسلحة من السراج بتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة وهاجمت بشدة وزير الداخلية فتحي باشاغا ، أحد أبرز المرشحين لمنصب رئاسة الوزراء.

في المقابل جاء الرد سريعا من “معسكر ” فتحي باشاغا، حيث دخلت كتائب مسلحة من مصراتة طرابلس “لحمايتها من قوات تتبع السراج ” حسب قولهم.

توتر ليس بجديد بين كتائب العاصمة طرابلس و الكتائب المسيطة على مدينة مصراتة في تنافس على السلطة حيث تواجه الطرفان مرات عدة في الأشهر الأخيرة.

وضع ليس بالجديد وصل حد المواجهات المباشرة ،و قد ندد به مبعوثو الأمم المتحدة مرارا وتكرارا بداية من غسان سلامة المبعوث السابق ، وصولا إلى وستيفاني ويليامز المبعوث الخاص بالإنابة، لما يمثله هذا التطور في العاصمة الليبية طرابلس من تهديد كبير لعملية السلام ويمنع دون شك المرور إلى انتخابات ديمقراطية تنقذ البلاد من سنوات الصراعات.