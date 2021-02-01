محمد البرغثي: لن أتردد إطلاقا في الذهاب إلى ما سبقنا إليه الرئيس سوار الذهب

أكد المرشح لعضوية المجلس الرئاسي الجديد سفير ليبيا لدى الأردن، محمد البرغثي، أنه لن يتردد «إطلاقا في الذهاب إلى ما سبقنا إليه الرئيس سوار الذهاب» بشأن تسليم السلطة عقب تنظيم الانتخابات، في إشارة إلى الرئيس السوداني الأسبق عبدالرحمن سوار الذهب.

وقال البرغثي خلال عرض رؤيته للمرحلة الانتقالية المقبلة أمام أعضاء ملتقى الحوار السياسي الذي استأنف اعماله في جنيف، اليوم الاثنين، إن «العمل الوطني لا يقاس بالفترة الزمنية بل بالإنجازات الوطنية»، مشدا على أنه ليس أمام الليبيين «من خير إلا خير بناء الدولة الديمقراطية الحديثة والتي تحظى بدستور وطني».

وأضاف البرغثي أن المرحلة التي تمر بها ليبيا الان هي «مرحلة وضع الأساسات التي يجب أن توضع على أسس متينة واضحة بعيدة عن الإكراه»، مؤكدا على أن «هذا لن يتأتى بجهد فردي بل عمل جماعي متكامل».

وجدد البرغثي التأكيد على رفض «العنف بكل أشكاله في القضايا ذات الطابع السياسي والفكرية والاجتماعي» لأن «حرية الرأي يجب أن تكون محصنة»، مشيرا إلى أن «المؤسسات الأمنية والعسكرية ذات طبيعة وطنية لا علاقة لها بالشأن السياسي».

كما أكد البرغثي في كلمته أمام أعضاء ملتقى الحوار السياسي على أن «الجيش الوطني عامل أساسي في الحفاظ على الوطن وحماية الدولة»، مشددا على أن «الحوار هو أقصر طريق للتفاهم بين الجميع»، داعيا الليبيين إلى «أن نرسل رسالة للعالم بأن عهدا جديدا قد بدأ».

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