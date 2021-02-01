الثني يبحث الوضع الأمني في بنغازي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 February, 2021

اطلع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم خلال لقائه اليوم الاثنين وزير الداخلية إبراهيم بوشناف على سير العمل الأمني بمختلف ربوع البلاد، خاصة في مناطق سيطرة الحكومة الليبية وعلى رأسها مدينة بنغازي.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنه جرى خلال اللقاء مناقشة مختلف الأوضاع الأمنية بمدينة بنغازي، والخطط الأمنية المتعددة بدءاً بالخطة المرورية الصباحية، وخطط المجاهرة بالأمن وضبط الشارع العام، وما تقوم به هيئة الشرطة بالتعاون مع القوات المسلحة من ضبط للمطلوبين والقضاء على الظواهر السلبية ومكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأكد وزير الداخلية الاجتماع الذي حضره مدير مديرية أمن بنغازي العقيد ونيس الشكري، ومدير الإدارة العامة للآليات بوزارة الداخلية العقيد محمد الحداد، أن كافة الخطط تسير وفقا للمخطط لها، لافتا إلى أن التقارير الواردة للوزارة يوميا تبين مدى نجاعة الخطط في الحد من الجريمة بشكل كبير كما أكد أن العمل قائم من خلال جمع الاستدلالات والتحريات والتحقيقات للبحث في كافة القضايا المقيدة ضد مجهول.

وشدد بوشناف على عمل وزارة الداخلية المتواصل من أجل ضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.