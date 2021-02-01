أبو شريدة: الأمر المهم في المرحلة المقبلة هو العبور إلى الانتخابات

أكد المرشح للمجلس الرئاسي الجديد عمر أبوشريدة، اليوم الاثنين، أنه سيعمل بشكل تشاوري مع كل الأطياف في الدولة لتحقيق طموح المواطنين، مشددا على أن الأمر المهم في المرحلة المقبلة هو العبور إلى الانتخابات، لافتا إلى أنه يدعم مشاركة المرأة والشباب في المرحلة المقبلة.

ولفت أبوشريدة، إلى أن تركيزه الكبير سيكون منصب على إعادة الهيبة للدولة الليبية المستباحة، مشددا على أنه ستكون المعاملة بالمثل في العلاقات مع الدول.

ونوه إلى أن ليبيا تحتاج إلى تشريعات لتحقيق العفو العام وإنشاء صندوق لجبر الضرر، مؤكدا على أن قوة القانون وإنجاز مصالحة وطنية هو أساس الحل في الملف الحقوقي.

وقال أبوشريدة، يجب تشريع عفو عام إذا أردنا المصالحة، مؤكدا انه لا يعترف بالعدالة الدولية الانتقائية.

وتابع أبوشريدة، أنه مع ما أنجزته لجنة 5+5 والعسكريون بآلياتهم المعروفة أنهم هم من يختارون قيادة الجيش.

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