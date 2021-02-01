“الثني” يطلع على سير العمل الأمني في مناطق سيطرة الحكومة الليبية

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الإثنين على سير العمل الأمني بمختلف ربوع البلاد، خاصة في مناطق سيطرة الحكومة الليبية وعلى رأسها مدينة بنغازي، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.

وناقش رئيس الحكومة مع الوزير مختلف الأوضاع الأمنية بمدينة بنغازي، والخطط الأمنية المتعددة بدءاً بالخطة المرورية الصباحية، وخطط المجاهرة بالأمن وضبط الشارع العام، وما تقوم به هيئة الشرطة بالتعاون مع القوات المسلحة من ضبط للمطلوبين والقضاء على الظواهر السلبية ومكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأكد وزير الداخلية الاجتماع الذي حضره مدير مديرية أمن بنغازي العقيد ونيس الشكري، ومدير الإدارة العامة للآليات بوزارة الداخلية العقيد محمد الحداد، أن كافة الخطط تسير وفقا للمخطط لها.

ولفت بوشناف إلى أن التقارير الواردة للوزارة يوميا تبين مدى نجاعة الخطط في الحد من الجريمة بشكل كبير، كما أكد أن العمل قائم من خلال جمع الاستدلالات والتحريات والتحقيقات للبحث في كافة القضايا المقيدة ضد مجهول، مشددا على عمل وزارة الداخلية المتواصل في ضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.

وأشاد رئيس الحكومة بعمل كافة الأجهزة الأمنية من ضباط وضباط صف وأعضاء هيئة الشرطة في عملهم المتواصل لأجل أمن الوطن والمواطن، مؤكدا وقوفه التام ودعمه للجهاز الشرطي للقيام بدوره المناط به.‎