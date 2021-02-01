أوفتشا: من المهم وجود سلطة تنفيذية موحدة تقود البلاد لإجراء الانتخابات

أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا على أهمية وجود سلطة تنفيذية موحدة تقود البلاد إلى إجراء انتخابات في 24 ديسمبر القادم، السفير الألماني وفي مقابلة أمس مع قناتنا، قال إن الاتفاق على لوائح التنفيذ الجديدة وعلى المرشحين يقرره الليبيون من أجل ليبيا، مشيرا إلى أن عملية انتقال السلطة هي فرصة يجب ألا يضيعها الساسة الليبيون.

هذا وأبدى السفير الألماني لدى ليبيا استعداد بلاده لتقديم الدعم للجنة الوطنية للانتخابات، محملا السياسيين الليبيين مسؤولية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ومؤكدا أهمية منح الليبيين الفرصة للإدلاء بأصواتهم وتقرير مصيرهم، كما دعا جميع الأطراف الليبية إلى التركيز على حل الصراعات الداخلية أولا والحفاظ على اتفاق ملزم رسميا لحكومة شرعية بالكامل.

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