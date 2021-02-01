«صوان»: حكومة «السراج» فاشلة والشعب الليبي لا يقبل بـ«خليفة حفتر»

قال محمد صوان، رئيس حزب “العدالة والبناء” – الذراع السياسية لتنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا – إنه يؤيد الانتخابات المقررة مِن قِبَل الأمم المتحدة، وأن حكومة فايز السراج لم تكن قادرة على تقديم نموذج قادر على إعادة توحيد البلد بأكمله، والآن يجب أن نشكل حكومة وحدة وطنية من كل ليبيا، والتي ستقودنا إلى الانتخابات، وحفتر لا مكان له لأنه اختار الديكتاتورية العسكرية وليبيا لم تعد تقبل بالأنظمة العسكرية، وفق قوله.

أضاف “صوان” في حوار لصحيفة “لا ريبوبليكا الإيطالية” أنه: “من الضروري للوصول إلى الانتخابات، يجب تشكيل حكومة وحدة وطنية تضع حداً للانقسامات بين الشرق والغرب وتوحيد جميع المؤسسات سيكون ممكناً إذا أدرك الداعمون المحليون والدوليون لـ “المشروع العسكري” فشل هذه الخطة التي يقودها خليفة حفتر، والاستمرار في الرهان على “المشروع العسكري” سيطيل الأزمة، ولن يقبل الشعب الليبي بالعودة إلى زمن الاستبداد والحكم العسكري” وفق قوله.

وتابع “صوان”: “يجب أن ندخل في الانتخابات لأن الهيئات السياسية الحالية قد عفا عليها الزمن الآن وانتهت مدتها الشرعية، يجب علينا إعادة توحيد مؤسسات شرق وغرب البلاد، نحتاج إلى حكومة وحدة وطنية تجمع كل ليبيا، لا تسيطر الحكومة الحالية على كامل أراضي ليبيا، على الرغم من كونها الحكومة الشرعية المعترف بها، وفشلت حكومة السراج في تقديم نموذج ناجح يجمع كل الليبيين ، ولم تتمكن من اتخاذ خطوة إلى الأمام مع الأسف”.

وواصل “صوان”: “إن مستقبل ليبيا يعتمد على تحقيق الاستقرار السياسي، قد تكون ليبيا دولة أكثر حظًا عندما يكون من الممكن تحقيق استقرار سياسي أفضل ، وبدء تنمية واسعة جدًا، نحن دولة ذات عدد سكان قليل مقارنة بمساحتها الكبيرة ومواردها الطبيعية الهائلة، تتمتع الدولة بموقع جغرافي مركزي ، فلدينا حدود طبيعية مع أوروبا ، بساحل يمتد 2000 كم على البحر الأبيض المتوسط، التركيبة السكانية والاجتماعية متجانسة للغاية ، ونحن متفائلون بأن الاستقرار السياسي سيساعد في حل الوضع في ليبيا وتحقيق نجاحات كبيرة من حيث الخدمات والاستثمارات وغيرها، الأزمة في ليبيا ليست اقتصادية إنها أزمة سياسية لإدارة موارد الدولة، نريد أن نعمل من أجل بناء دولة ديمقراطية ذات تعددية سياسية ، يحكمها القانون والمؤسسات، لدينا موقف مبدئي ضد أي مشروع يسمح بعودة الديكتاتورية والاستبداد والعسكرة، لمعالجة هذا المشروع ، استخدمنا كل الإمكانيات المتوفرة لدينا لدعم حكومة المصالحة” وفق زعمه.