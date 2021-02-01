البرغثي: المؤسسة العسكرية ذات طبيعة وطنية ولا علاقة لها بالشأن السياسي

قال المرشح للمجلس الرئاسي محمد البرغثي، اليوم الاثنين، إن المصالحة الوطنية هي القاعدة الأساسية لاستقرار البلاد، مشددا على أن المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية، هي مؤسسات ذات طبيعة وطنية ولا علاقة لها بالشأن السياسي.

وأعرب البرغثي، عن تطلعه إلى عهد جديد يتم فيه بناء علاقات مع الدول على أسس جديدة وعادلة تراعى فيها المصالح المشتركة.

وأكد البرغثي على رفضه للعنف كأسلوب للتعاطي مع أي قضايا، مشددا على أنه يجب يتم إيصال رسالة للعالم بأن عهدا جديدا قد بدأ في ليبيا.

ولفت إلى أنه سيتم إعطاء الشباب الفرصة وتصدر المشهد في المرحلة القادمة، مشددا على أن حرية الرأي يجب أن تكون محصنة، وأن الحوار هو أقصر طريق للتفاهم بين الجميع.

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