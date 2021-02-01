المستشار صالح يلتقي وفد المكونات الاجتماعية لمنتدى أبناء الجنوب في برقة

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس في مدينة القبة، بوفد المكونات الاجتماعية لمنتدى أبناء الجنوب في برقة، والمتمثلة في قبائل التبو والطوارق وأولاد سليمان والمحاميد والحساونة.

وثمن الوفد المجهودات التي يبذلها المستشار صالح في سبيل إيجاد الحلول المناسبة للقضية الليبية، عبر المبادرة التي قدمها للمجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية، والتي أسهمت بشكل كبير في تهدئة الأوضاع في البلاد، وأكد وفد المكونات الاجتماعية لمنتدى أبناء الجنوب في برقة دعمه الكامل لترشح رئيس مجلس النواب لمنصب رئيس المجلس الرئاسي في الفترة القادمة.

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