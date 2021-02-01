دلاف: نجاح المسار العسكري سيمكن من إجراء انتخابات آمنة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 February, 2021

أكد عضو هيئة الدستور المرشح لرئاسة المجلس الرئاسي مصطفى دلاف أن نجاح المسار العسكري 5+5 سيمكن البلاد من إجراء انتخابات آمنة في ظل قضاء مستقل وشرطة

وقال دلاف خلال كلمته أمام أعضاء ملتقى الحوار السياسي إن المسار العسكري سيسير في خط متوازي مع المصالحة الوطنية للوصول لإنتخابات نزيهة.

وأشار دلاف إلى أن الوصول للانتخابات يحتاج لرؤية سياسية ثاقبة وعمل مع مختلف مكونات الشعب الليبي.

ولفت دلاف إلى ضرورة رجوع النازحين والمهجرين قصرا واتخاذ قرارات حازمة لوضع حد للتدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي وعدم السماح بأن تكون ليبيا ساحة للصراعات الدولية.