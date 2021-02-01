أبو الغيط يدعو لدعم الليبيين لاستكمال الانتقال السياسي

طالب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بمواصلة الوقوف مع الأشقاء في ليبيا الذين ما زالوا يعانون من الفرقة والانقسام، وذلك لتمكينهم من استكمال استحقاقات عملية الانتقال السياسي، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ووضع خريطة طريق للوصول بالبلاد إلى مرحلة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

ودعا أبو الغيط وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع التاسع للتعاون العام بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، إلى تعزيز العمل المشترك، والنشاط التكاملي، لتسوية النزاعات والأزمات الواقعة في الفضاء العربي الأفريقي المشترك ومعالجة التوترات القائمة أو الناشئة في مواقع أخرى بالمنطقة، مثمناً دور الاتحاد الأفريقي في حل العديد من النزاعات.

وكان آخر اجتماع بين الجانبين العربي والأفريقي عُقد في مالابو عاصمة غينيا في نوفمبر 2016.

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