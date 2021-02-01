الثني يطلع على سير عمل مفوضية المجتمع المدني

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 February, 2021

اطلع رئيس الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني على سير عمل مفوضية المجتمع المدني وأوضاع المنظمات والمؤسسات والجمعيات الأهلية المنضوية تحت المفوضية.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني ثمن خلال اجتماعه بديوان رئاسة مجلس الوزراء مع مدير مفوضية المجتمع المدني أبريكة بالتمر، ونائب رئيس مجلس إدارة المفوضية محمود عيسى البرعص على دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز ثقافة المواطنة والحفاظ على المسار الديمقراطي والانخراط في الأعمال التطوعية، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم الإثنين في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء بالخصوص.

وأكد الثني على متابعته المستمرة للأعمال الأهلية والتطوعية التي تقيمها عددا من الجمعيات الأهلية خاصة فيما يتعلق بأعمال الإغاثة والنظافة العامة والتشجير.

وأشاد الثني بدور منظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها الحركة العامة للكشافة والمرشدات، وجمعية الهلال الأحمر الليبي، لافتا إلى أن دورهما فعال في المجتمع، داعيا منظمات المجتمع المدني أن تحذو حذوهما.