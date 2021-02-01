الثني يطلع على سير عمل مفوضية المجتمع المدني

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
01 February, 2021
اطلع رئيس الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني على سير عمل مفوضية المجتمع المدني وأوضاع المنظمات والمؤسسات والجمعيات الأهلية المنضوية تحت المفوضية.
وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني ثمن خلال اجتماعه بديوان رئاسة مجلس الوزراء مع مدير مفوضية المجتمع المدني أبريكة بالتمر، ونائب رئيس مجلس إدارة المفوضية محمود عيسى البرعص على دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز ثقافة المواطنة والحفاظ على المسار الديمقراطي والانخراط في الأعمال التطوعية، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم الإثنين في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء بالخصوص.
وأكد الثني على متابعته المستمرة للأعمال الأهلية والتطوعية التي تقيمها عددا من الجمعيات الأهلية خاصة فيما يتعلق بأعمال الإغاثة والنظافة العامة والتشجير.
وأشاد الثني بدور منظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها الحركة العامة للكشافة والمرشدات، وجمعية الهلال الأحمر الليبي، لافتا إلى أن دورهما فعال في المجتمع، داعيا منظمات المجتمع المدني أن تحذو حذوهما.
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