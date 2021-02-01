مشايخ وعمد مرسى مطروح يبحثون مع بلدية طبرق ومدير الأمن قضايا المهاجرين المصريين

أخبار ليبيا 24 -خاص

بحث وفد من عمد ومشايخ محافظة مرسى مطروح المصرية مع عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية ومدير الأمن العميد خالد البسطة قضايا القتل والتعذيب التي يتعرض لها المهاجرين المصريين في مخازن الهجرة.

وطالب الوفد المصري خلال الاجتماع من عميد بلدية طبرق ومدير الأمن ضرورة التعاون للقبض على هؤلاء المجرمين وتحويلهم للقضاء ليقول القانون كلمته تجاه ما اقترفته اليدي هؤلاء المجرمين.

وأكد عمد ومشايخ محافظة مطروح من قبائل منطقة طبرق للتعاون ورفع الغطاء الاجتماعي عن هذه العصابات، مشددين على عمق العلاقات الاجتماعية مابين الشعبين الليبي والمصري ووقوف دولة مصر مع ليبيا في كل الأزمات.

وقام الوفد أمس الأحد واليوم بزيارة إلى بلديتي أمساعد وبئر الأشهب لمطالبتهم بالتعاون لمداهمة أوكار الهجرة في كل المناطق.

يشار أن مناطق شرق طبرق قد شهدت عدد من قضايا قتل المهاجرين المصريين ورميهم على الطرقات خلال الأيام الماضية.