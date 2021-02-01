شرقي وكوبيس يتفقان على التعاون بين المنظمتين الإفريقية والأممية لدعم الحل السياسي الليبي

أعلن إسماعيل شرقي, مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي, اليوم الاثنين, اتفاقه مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا, يان كوبيس, على ضرورة توثيق التعاون بين المنظمتين الإفريقية والأممية لدعم الحل السياسي في ليبيا وفق ما نصت عليه مخرجات مؤتمر برلين.

كما دعا الطرفان، إلى ضرورة تفادي تعدد المسارات لتسوية الأزمة الليبية.

ويأتي هذا التوافق عقب الدعوات الليبية من أجل أن يلعب الاتحاد الإفريقي دوراً في مسار التسوية وهو ما جاء على لسان مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني, في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي نهاية الأسبوع الماضي.

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