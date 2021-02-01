“الثني” : دور منظمات المجتمع المدني مهم في تعزيز ثقافة المواطنة والحفاظ على المسار الديمقراطي

ثمن رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز ثقافة المواطنة والحفاظ على المسار الديمقراطي والانخراط في الأعمال التطوعية.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني اليوم الإثنين في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء بالخصوص.
وضم الاجتماع رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني التابعة للهيئة العامة للإعلام والثقافة أبريكة بالتمر، ونائب رئيس مجلس إدارة المفوضية محمود عيسى البرعصي.
واطلع رئيس الحكومة خلال الاجتماع على سير عمل المفوضية، وأوضاع المنظمات والمؤسسات والجمعيات الأهلية المنضوية تحت المفوضية.
وأكد الثني متابعته المستمرة للأعمال الأهلية والتطوعية التي تقيمها عددا من الجمعيات الأهلية خاصة فيما يتعلق بأعمال الإغاثة والنظافة العامة والتشجير.
وأشاد رئيس الحكومة بدور كافة منظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها الحركة العامة للكشافة والمرشدات، وجمعية الهلال الأحمر الليبي، لافتا إلى أن دورهما فعال في المجتمع، وداعيا منظمات المجتمع المدني أن تحذو حذوهما.
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