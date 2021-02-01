“الثني” : دور منظمات المجتمع المدني مهم في تعزيز ثقافة المواطنة والحفاظ على المسار الديمقراطي

ثمن رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز ثقافة المواطنة والحفاظ على المسار الديمقراطي والانخراط في الأعمال التطوعية.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني اليوم الإثنين في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء بالخصوص.

وضم الاجتماع رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني التابعة للهيئة العامة للإعلام والثقافة أبريكة بالتمر، ونائب رئيس مجلس إدارة المفوضية محمود عيسى البرعصي.

واطلع رئيس الحكومة خلال الاجتماع على سير عمل المفوضية، وأوضاع المنظمات والمؤسسات والجمعيات الأهلية المنضوية تحت المفوضية.

وأكد الثني متابعته المستمرة للأعمال الأهلية والتطوعية التي تقيمها عددا من الجمعيات الأهلية خاصة فيما يتعلق بأعمال الإغاثة والنظافة العامة والتشجير.

وأشاد رئيس الحكومة بدور كافة منظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها الحركة العامة للكشافة والمرشدات، وجمعية الهلال الأحمر الليبي، لافتا إلى أن دورهما فعال في المجتمع، وداعيا منظمات المجتمع المدني أن تحذو حذوهما.