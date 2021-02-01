ليبيا الان

وقفة احتجاجية لزبائن فرع مصرف الجمهورية بسوكنة لهذا السبب

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قام عدد من المواطنين من زبائن مصرف الجمهورية بسوكنة  ببلدية الجفرة ونشطاء المجتمع المدني بوقفة احتجاجية اليوم الاثنين تعبيرا عن استيائهم وامتعاضهم الشديدين من تدني مستوى الخدمات المصرفية وفرض اتاوة مالية على المعاملات .

  وعبر المحتجون في لافتات رفعوها خلال وقفتهم امام مدخل المصرف أن فرض اتاوة مالية على المعاملات الادارية الخاصة بالتحويلات بين المواطن والمحلات التجارية تبلغ قيمتها ثلاثين دينار عن كل معاملة يعد تعديا عن حقوق المواطن  .  

وقالوا بان هذه الاتاوة تزيد من وتيرة صعوبة المعيشة وتثقل كاهل المواطن اكثر في ظل انعدام السيولة المالية لعدة اشهر وكذلك عدم تحصل اعداد كبيرة من المواطنين على دفاتر الصكوك المصرفية الالكترونية منذ اكثر من عام  .

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عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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