ليبيا الان

عاملو المناولة في مطار بنينا يعتصمون بسبب مرتباتهم

تم النشر منذُ 28 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أعلن العاملين بالشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية في مطار بنينا اليوم الإثنين الدخول في اعتصام وإيقاف العمل احتجاجًا على توقف مرتباتهم منذ فترة.

وطالب العاملين في بيان لهم القائد العام للقوات المسلحة المشير خلية حفتر بالتدخل وحل أزمة مرتباتهم المتعثرة منذ أكثر من 20 شهر بحسب البيان.

وكان العاملون بالشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية في مطار بنينا قد أعطوا خلال الفترة الماضية مهلة للمسؤولين لإيجاد حل لمشكلتهم وأوقفوا العمل اليوم بعد انتهاء المهلة دون وجود أي حلول.

الوسوم

#إيقاف_العمل اعتصام الشركة_الليبية المناولة صرف_المرتبات مطار_بنينا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك