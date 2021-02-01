عاملو المناولة في مطار بنينا يعتصمون بسبب مرتباتهم

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أعلن العاملين بالشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية في مطار بنينا اليوم الإثنين الدخول في اعتصام وإيقاف العمل احتجاجًا على توقف مرتباتهم منذ فترة.

وطالب العاملين في بيان لهم القائد العام للقوات المسلحة المشير خلية حفتر بالتدخل وحل أزمة مرتباتهم المتعثرة منذ أكثر من 20 شهر بحسب البيان.

وكان العاملون بالشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية في مطار بنينا قد أعطوا خلال الفترة الماضية مهلة للمسؤولين لإيجاد حل لمشكلتهم وأوقفوا العمل اليوم بعد انتهاء المهلة دون وجود أي حلول.