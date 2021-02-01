قيادة الجيش الليبي ترسل مساعدات لصندوق الضمان الاجتماعي الجفرة

تسلم صندوق الضمان الاجتماعي ببلدية الجفرة اليوم الاثنين معدات ومستلزمات وتجهيزات خاصة لذوي الاعاقة الجسدية مقدمة من القيادة العامة للقوات المسلحة عن طريق شعبة الهلال الاحمر بمدينة سوكنة ..

وعُقد بديوان المجلس التسييري لبلدية الجفرة اجتماعا ضم عضو المجلس عتيق حيدرة المكلف بملف الضمان الاجتماعي ومدير فرع الصندوق بالجفرة محمد ادم ومدير مستشفى سوكنة القروي رئيس شعبة الهلال الاحمر طارق الرمرام ورئيسة منظمة قارة عافية للاعمال الانسانية السيدة يثرب مفتاح معيوف ومتابع شعبة الهلال الاحمر بسوكنة تمت خلاله عملية التسليم .

واشتملت هذه الامكانيات على اكثر من 200 كرسي ذاتي الحركة و متحرك وثابت ورباعيات وعملي لدورات المياه اضافة الى 100 فراش هوائي و100 عكاز ابط من الاحجام الكبيرة والصغيرة وغيرها من المستلزمات الاخرى ..

وقال محمد ادم مدير فرع صندوق التضامن الاجتماعي بالجفرة لبوابة افريقيا الاخبارية بانه سيتم ايصال هذه المساعدات الى مستحقيها من ذوي الاعاقة بكافة مناطق بلدية الجفرة حسب الاجراءات المعمول بها والاولية ستكون لمن ليس لديهم التجهيزات الخاصة بهم … مؤكدا بان المساعدة تقدم كذلك للاشخاص الذين يتعرضون لحوادث مرضية مؤقتة بشرط ارجاع ما يقدم لاي مريض تعافى ما قدم له الى ادارة الصندوق ليستفيد منه اخرين .

واشار الى ان عدد المسجلين لدى الصندوق من ذوي الاعاقة الذهنية والجسدية يبلغ 2500 شخص موزعين على مناطق الجفرة من الاناث والذكور ومختلف الفئات العمرية .