طقس ليبيا: توقعات الحالة الجوية ليوم غدا الثلاثاء 2 فبراير.. اجواء باردة وامطار بهذه المناطق

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا ليوم غدا الاثنين ان تكون الأجواء باردة نسبياً مع توقعات بتساقط امطار خفيفة إلى متوسطة .

وفيما يلي تفاصيل التقرير:

مناطق الشمال الغربي :

طقس بارد نسبيا إلى معتدل متوقع يوم الغد على أغلب المناطق مع تكاثر للسحب خاصة ساعات الصباح واحتمال سقوط امطار خفيفة إلى متوسطة خاصة ساحل شرق طرابلس وشرق الجبل بالإضافة إلى جنوب مصراتة مع نشاط للرياح الشمالية الغربية أحيانا، اما درجات الحرارة فتتراوح عموما مابين ( 14°_ 20°) وتسجل تدني ملحوظ خلال ساعات الليل خاصة على مرتفعات الجبل الغربي .

مناطق الشمال الشرقي :

طقس بارد نسبيا منتظر يوم الغد مع تكاثر للسحب المرتفعة والمتوسطة من حين لأخر ودرجات الحرارة تتراوح اجمالا مابين ( 14°_19°) وتنخفض خلال ساعات الليل خاصة على الجبل الأخضر والمناطق الداخلية .

مناطق الوسط والجنوب :

طقس غائم متوقع يوم الغد على أغلب المناطق الوسطى مع سقوط امطار خفيفة إلى متوسطة خاصة على ساحل سرت والخليج وصولا إلى جنوب اجدابيا كما تمتد الامطار إلى جنوب سرت وصولا إلى هون و الجفرة، في حين يكون الطقس صافي ودافيء على طول المناطق الجنوبية ودرجات الحرارة تتراوح بشكل عام مابين ( 17°_24°) وتصل إلى ( 28°) على أقصى الجنوب الشرقي مع نشاط للرياح الغربية والشمالية الغربية خاصة مع ساعات المساء مما تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق وتسجل درجات الحرارة انخفاض ملحوظ خلال فترات الليل والصباح الباكر .

البحر :

مضطرب نسبيا على طول الساحل وارتفاع الموج يتراوح بشكل عام مابين 1 إلى 1.5 م .

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