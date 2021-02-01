اللواء كمال الجبالي يلتقي أسر الشهداء والأسرى والمفقودين وجرحى الحرب

بنغازي 01 فبراير 2021 (وال)- استقل مدير إدارة شؤون أسر الشهداء والأسرى والمفقودين وجرحى الحرب اللواء كمال الجبالي صباح اليوم الإثنين، عدد من أسر الشهداء بحضور رؤساء المكاتب والفروع ولجان المتابعة.

هذا ونقل اللواء كمال الجبالي لأسر الشهداء تحيات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، وتوجيهاته وتعليماته وحثه المستمر للإدارة بشأن رعاية أسر الشهداء والأسرى والمفقودين وجرحى الحرب، وتسريع إنهاء إجراءاتهم الإدارية، وتذليل الصعوبات التي تعترضهم.

وقدّم اللواء كمال الجبالي – في كلمة – شرحًا لعمل اللجان المشكلة لمتابعة الشؤون الصحية والتعليمية والخدمية، وتطرق لقاءه مع وزير التربية والتعليم الدكتور فوزي بومريز، ومعالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، وللمسح الشامل لأسر الشهداء والجرحى، بالتعاون مع إدارة التوجيه المعنوي، والإدارات الخدمية.

وقال اللواء كمال الجبالي إنه تم تقسيم المناطق إلى مربعات؛ بحيث يتم زيارة كافة الأسر والتعرف على أحوالهم وأوضاعهم المعيشية، مشددًا علي إن كافة العاملين بالإدارة هم جند لخدمتكم، وأنها الجهة الوحيدة الرسمية المخولة بشؤون أسر الشهداء والأسرى والمفقودين وجرحى الحرب.

وبدوره، أعرب أسر الشهداء عن اعتزازهم وفخرهم بتضحيات أبنائهم في سبيل الله والوطن، وعن تقديرهم لرعاية واهتمام القائد العام بهم مباشرة، وتناول الاجتماع أهم الصعوبات والمشاكل التي تعترضهم إداريًا ومعيشيًا.

وفي الختام، تم التأكيد على ضرورة التواصل الدائم والمباشر بين الأسر والإدارة؛ عبر تخصيص أرقام هواتف، وإطلاق صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للرد على كافة قضاياهم واستفساراتهم ومتابعتها والسعي لانجازها.

من جهة أخرى، عقد مدير الإدارة اجتماعا مطولا مع رؤساء المكاتب والفروع واللجان المشكلة، لمتابعة الشؤون الصحية والتعليمية والخدمية لأسر الشهداء والأسرى والمفقودين وجرحى الحرب، تم خلاله وضع آليات تكفل تسريع وتيرة العمل وانجاز المهام. (وال- بنغازي) إ م/ ر ت

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