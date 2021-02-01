الثلثي: سيتم إنشاء حكومة منفصلة عن الرئاسي حال فشل اختيار السلطة الجديدة

قال الناطق الرسمي السابق باسم المجلس الرئاسي، أشرف الثلثي، إنه في حال فشل المجموعة التي كلفت بتركيز السلطات التنفيذية الجديدة، سيتم تعديل المجلس الرئاسي الحالي، وإنشاء حكومة منفصلة عن المجلس الرئاسي كسلطة تنفيذية وليس كسلطة رئاسية تشريعية.

وأكد الثلثي، في تصريحات صحفية، أن بعثة الأمم المتحدة حققت أهدافا جيدة مرحليا، مثمنا دور المبعوثة الأممية ”ستيفاني وليامز“، معتبرا أنها أنجزت مرحلة جيدة في الحوار الليبي؛ لأنها ليست منحازة إلى أي طرف، على حد قوله.

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