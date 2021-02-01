“الوفاق”: أحمد حمزة يبحث مع سفير إيطاليا تنفيذ مبادرة “تنمية الزراعة في الجنوب”

التقى عضو المجلس الرئاسي “أحمد حمزة”، اليوم الإثنين، سفير دولة إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني، والوفد المرافق له المختص لدعم المبادرة الإيطالية لدعم الزراعة في الجنوب.

وقالت حكومة الوفاق في بيان لها، طالعته “الساعة 24″، إن الاجتماع شارك فيه عدد من الخبراء المختصين عبر تطبيق “زوم”، وبحضور عدد من أعيان الجنوب وعمداء البلديات الواقع في نطاقها المشاريع الزراعية، والمختصين في مجال الزراعة.

وأضاف البيان: “تم خلال اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، استعراض الخطط والبرامج التي تهدف لإحياء المشاريع الزراعية في الجنوب وتوعية المزارعين بترشيد استهلاك المياه لتحقيق جدوى اقتصادية، تهدف تسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة المزارعين وتحقيق عوائد لدعم الاقتصاد الوطني”.

وزعم البيان أن السفير الإيطالي أشاد بالاهتمام الذي يوليه “أحمد حمزة”، بالمبادرة ولقائه بالمسئولين والمختصين في مجال الزراعة في إيطاليا من أجل تنفيذ المشروع الذي يؤكد تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في عديد المجالات، لا سيما قطاع الزراعة والمياه والطاقات المتجددة.