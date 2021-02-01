الرعيض: مباحثات دولية لإخراج المرتزقة من ليبيا

اكد عضو مجلس النواب الليبي محمد الرعيض، ان هناك حاليا مباحثات على مستوى عال بين روسيا وتركيا والمجتمع الدولي بشأن خروج كافة المرتزقة الذين دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية، وذلك في إطار تتفيذ اتفاق اللجنة العسكرية الليبية المشتركة المعروفة بـ”5 + 5″، الموقع بجنيف في أكتوبر الماضي ، والتي امهلت الاطراف الـ90 يوما لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وأضاف في تصريح لوكالة أنبا ءالمغرب أن المملكة تضطلع بدور “ريادي ومحايد” في المفاوضات بين الفرقاء الليبيين، بهدف التوصل إلى حل للنزاع في هذا البلد المغاربي وقائلا : إن “الموقف المتميز للمغرب، والمحايد والواضح، ساعد الأطراف الليبية على التوصل إلى الاتفاق السياسي في أعقاب محادثات الصخيرات، التي رعتها المملكة، لمدة سنة كاملة”.

وأشار، في هذا الصدد، بأن لجنة (13+13)، المكونة مناصفة بين المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب الليبي، اجتمعت عدة مرات في بوزنيقة ،واتفق الوفدان خلال جولة الحوار الليبي الأخيرة، جرت بومي 22 و23 يناير 2021، “على إجراءات ملموسة بخصوص المناصب السيادية وعلى آلية الترشح لها، وأتمينا مسألة التقسيم بين الأقاليم”، طرابلس (غرب)، وبرقة (شرق) وفزان (جنوب).

وذكر أن هذه المناصب السيادية تهم، على الخصوص، محافظ المصرف المركزي، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.

وأضاف أن “فرق العمل قامت باتخاذ مجموعة من الخطوات، من بينها تصميم نماذج الترشح، ودعوة المترشحين لتقديم طلبات الترشح، مصحوبة بالشروط والمعايير المتفق عليها، والتأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير والشروط المقررة”.

ووفقا لعضو مجلس النواب الليبي عن مصراتة، فإن كل قائمة يجب أن تتضمن 4 مرشحين (الرئيس ونائبين ورئيس وزراء)، فيما يتعين على كل قائمة الحصول على 17 تزكية، 8 منها من الغرب و6 من الشرق و 3 من الجنوب.

وأضاف أن “اللجنة ستستقبل كل الترشحات ثم تقدم للمجلس الأعلى للدولة 7 أسماء ليختار ثلاثة من بينها، ثم يعرضها على مجلس النواب ليصوت على واحد منهم ليكون رئيسا”.

وقال بأن اللجنة “كانت قد شرعت في هذا الأمر”، مبرزا أن أعضاءها الــ 26 أجلوا “النظر في الترشحات إلى ما بعد انتهاء أشغال ملتقى الحوار السياسي الذي يعقد جولة جديدة من المحادثات في جنيف، ما بين 1 و 5 فبراير، والتي ستعكف على اختيار المرشحين للمجلس الرئاسي، الذي يتكون من ثلاثة أعضاء، وكذا رئيس الحكومة