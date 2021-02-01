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لجنة حقوقية تدعو داخلية الوفاق لضبط الأمن في صبراتة وصرمان

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعرب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، عن بالغ قلقها  حيال تطورات الأوضاع الأمنية وتصاعد مؤشرات الجريمة والجريمة المنظمة والجرائم الجنائية التي شهدتها وتشهدها مدينتي صبراتة وصرمان خلال هذه الفترة ، من وقوع  جرائم السرقات والنهب والسطو المسلح على ممتلكات المواطنين جراء الفراغ الأمني وانتشار السلاح وسطوة وسيطرة الجماعات المسلحة والخارجين عن القانون في هذه المدن. 

وطالبت اللجنة في بيان، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني ، بالتحرك العاجل لضبط الوضع وفرض الأمن والاستقرار وملاحقة الجناة وضمان تقديمهم إلى العدالة ، ومكافحة الجريمة والجريمة المنظمة بمدينتي صبراتة وصرمان الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني ، وذلك من منطلق مسؤولياتها القانونية والوطنية .

 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • انتم يا اهل صبراته وصرمان قد أستجرتم من النار بالرمضاء فكيف سيحقق لكم الأمن وهو ارهابي علي رأس عصابه ارهابيه تمسي مليشيا باشا آغا وعضو في عصابه اكبر اسمها الرئاسي مغتصب للسطه منذ 6 سنين وعينه كبير العصابه وزير بوزارة الداخليه والتي طبيعة عملها لا تليق بارهابي ان يتقلد مهامها

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