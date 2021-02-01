لجنة حقوقية تدعو داخلية الوفاق لضبط الأمن في صبراتة وصرمان

أعرب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، عن بالغ قلقها حيال تطورات الأوضاع الأمنية وتصاعد مؤشرات الجريمة والجريمة المنظمة والجرائم الجنائية التي شهدتها وتشهدها مدينتي صبراتة وصرمان خلال هذه الفترة ، من وقوع جرائم السرقات والنهب والسطو المسلح على ممتلكات المواطنين جراء الفراغ الأمني وانتشار السلاح وسطوة وسيطرة الجماعات المسلحة والخارجين عن القانون في هذه المدن.

وطالبت اللجنة في بيان، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني ، بالتحرك العاجل لضبط الوضع وفرض الأمن والاستقرار وملاحقة الجناة وضمان تقديمهم إلى العدالة ، ومكافحة الجريمة والجريمة المنظمة بمدينتي صبراتة وصرمان الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني ، وذلك من منطلق مسؤولياتها القانونية والوطنية .