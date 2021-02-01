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بسام حمدي: عقبات كثيرة تعترض حوار جنيف في اختيار من سيقود ليبيا خلال المرحلة المقبلة

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد الكاتب السياسي، بسام حمدي، أن حوار جنيف سيكون خلاصة الحوارات السابقة، سواء في تونس أو المغرب؛ لأنه سيفرز قيادة انتقالية جديدة.

ولفت حمدي، في تصريحات صحفية، إلى أن هذا الحوار تعترضه عقبات كثيرة في اختيار الشخصيات التي ستقود ليبيا خلال المرحلة القادمة، إلى حين إجراء انتخابات.

وذكر حمدي، أن الأطراف الإسلامية والأحزاب الإخوانية لا تريد التفريط في السلطة السياسية في ليبيا، والدليل على ذلك أنها رشحت أربعة أسماء بارزة، على غرار فتحي باشاغا وأحمد معيتيق وأسماء أخرى منحدرة من مدينة مصراتة معقل إخوان ليبيا.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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