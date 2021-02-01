برعاية «الصحة العالمية».. جامعة بنغازي تنظم مؤتمر علمي لتقييم جائحة كورونا

شهدت كلية العلوم في جامعة بنغازي افتتاح مؤتمر علمي حول جائحة كوفيد-19 تحت شعار «جائحة كورونا التداعيات وسبل المواجهة»، برعاية منظمة الصحة العالمية.

وأوضح حساب مكتب ليبيا التابع لمنظمة الصحة العالمية، أن المؤتمر شارك فيه رئيس الجامعة الدكتور عزالدين الدرسي، وعدداً من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريسية ومدراء المراكز والإدارات بالجامعة وكذلك طلبة الدراسات العليا والمهتمين بالأبحاث العلمية.

في كلمته خلال افتتاح المؤتمر أعرب رئيس جامعة بنغازي، عن اهتمامه بالتوصيات التي ستصدر عن هذا المؤتمر متمنياً أن تكون هذه التوصيات بالشكل الذي يليق بأم الجامعات، وأن يؤخذ بها من قبل الجهات المسؤولة، على رأسها اللجنة العليا لجائحة كوفيد 19.

من جهته قال رئيس اللجنة التحضيرية الدكتور إسماعيل بوزعكوك، إن “المؤتمر يهدف إلى تقييم جائحة كورونا محلياً وعالمياً،بالإضافة إلى توعية المجتمع بخطورة هذه الجائحة، واقتراح سياسات للمواجهة ولإيجاد الحلول، وكذلك إبراز دور البحث العلمي في مواجهة الأزمة، مع التأكيد على وضع خطة علمية لمواجهة الأوبئة محلياً”.

وفي سياق متصل؛ قالت سند عيسى، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية الفرعي في بنغازي، إن “منظمة الصحة العالمية مستمرة في بذل قصارى الجهود لتعزيز القدرات الوطنية في ليبيا للتصدي لجائحة كوفيد 19، مشيراً إلى أهمية مشروع التعاون الممول من الإتحاد الأوروبي لتعزيز الاستجابة الصحية لجائحة كوفيد في ليبيا في ظل الظروف الراهنة.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج المؤتمر تضمن تقديم مجموعة من أوراق العمل العلمية حول واقع كوفيد -19 في ليبيا من أطباء و متخصصين من بنغازي وسبها ومدن الجنوب، ومدن الغرب، ومدن الشرق، كما أقيم على هامش المؤتمر معرض لملصقات علمية من قبل أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا من مختلف الكليات.