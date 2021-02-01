عتيقة: ليبيا أصبحت قريبة من إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد

قال الناشط الحقوقي، جمعة عتيقة، إن الحوار في ليبيا وصل إلى نقطة متقدمة، ويكاد يكون في نهايته، وبات قريبا من تحقيق هدفه المتمثل في إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد.

وأشار عتيقة، في تصريحات صحفية، إلى أن الليبيين لديهم رغبة في الوصول إلى التوافق لتشكيل سلطة تنفيذية لإنقاذ البلاد.

ولفت عتيقة إلى وجود مبالغة وتضخيم من قبل دول عربية متدخلة في الشأن الليبي، معتبرا أن جهود الأمم المتحدة هي التي أوصلت ليبيا إلى هذا المستوى، بكل تعثراتها وبكل سلبياتها وإيجابياتها.

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