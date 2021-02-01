‎السيد رئيس مجلس الوزراء يطّلع على سيّر العمل الأمني من قبل وزير الداخلية

بنغازي 01 فبراير 2021 (وال)- اطلّع السيد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الإثنين، على سيّر العمل الأمني بمختلف ربوع البلاد، خاصة في مناطق سيطرة الحكومة الليبية وعلى رأسها مدينة بنغازي.

وذلك خلال اجتماع عقده السيد الرئيس مع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ناقش خلالها مختلف الأوضاع الأمنية بمدينة بنغازي، والخطط الأمنية المتعددة بداية بالخطة المرورية الصباحية، وخطط المجاهرة بالأمن، وضبط الشارع العام، وما تقوم به هيئة الشرطة بالتعاون مع القوات المسلحة، من ضبط للمطلوبين والقضاء على الظواهر السلبية، ومكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأشاد السيد الرئيس بعمل كافة الأجهزة الأمنية؛ من ضباط وضباط صف وأعضاء هيئة الشرطة، في عملهم المتواصل لأجل أمن الوطن والمواطن، مؤكدًا وقوفه التام ودعمه للجهاز الشرطي للقيام بدوره المناط به.‎

بدوره، أكد معالي وزير الداخلية خلال الاجتماع الذي حضره مدير مديرية أمن بنغازي العقيد ونيس الشكري، ومدير الإدارة العامة للآليات بوزارة الداخلية العقيد محمد الحداد، أن كافة الخطط تسير وفقًا للمخطط لها، لافتًا إلى أن التقارير الواردة للوزارة يوميًا تبين مدى نجاعة الخطط في الحد من الجريمة بشكل كبير.

كما أكد أن العمل قائم من خلال جمع الاستدلالات والتحريات والتحقيقات، للبحث في كافة القضايا المقيدة ضد مجهول، مشددًا على عمل وزارة الداخلية المتواصل في ضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب. (وال- بنغازي) ر ت

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