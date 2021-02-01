السيد رئيس مجلس الوزراء يُثّمن دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز ثقافة المواطنة والحفاظ على المسار الديمقراطي

بنغازي 01 فبراير 2021 (وال)- ثمّن السيد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الإثنين، دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز ثقافة المواطنة والحفاظ على المسار الديمقراطي، والانخراط في الأعمال التطوعية.

وذلك خلال اجتماع عقده سيادته في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء، ضم رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني التابعة للهيئة العامة للإعلام والثقافة السيدة أبريكة بالتمر، ونائب رئيس مجلس إدارة المفوضية السيد محمود عيسى البرعصي.

واطلّع السيد الرئيس خلال الاجتماع؛ على سيّر عمل المفوضية وأوضاع المنظمات والمؤسسات والجمعيات الأهلية المنضوية تحت المفوضية.

وأكد السيد الرئيس متابعته المستمرة للأعمال الأهلية والتطوعية التي تقيمها عددًا من الجمعيات الأهلية، خاصة فيما يتعلق بأعمال الإغاثة والنظافة العامة والتشجير.

ونوه السيد الرئيس لدور كافة منظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها الحركة العامة للكشافة والمرشدات، وجمعية الهلال الأحمر الليبي، لافتًا إلى أن دورهما فعّال في المجتمع، داعيًا منظمات المجتمع المدني أن تحذو حذوهما. (وال- بنغازي) ر ت

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