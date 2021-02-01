تقرير: تنظيم الإخوان يدفع بأكثر من مرشح لضمان السيطرة على السلطة التنفيذية في ليبيا

أفادت مصادر صحفية، أن تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا يحاول السيطرة على السلطة التنفيذية المقبلة، بالدفع بأكثر من مرشح في خطة نسج خيوطه بمساعدة تركية.

ولفتت المصادر، إلى أن التنظيم يراهن دائمًا على أكثر مِن حصان ليزيد مِن احتمالية نجاحه مستعينا بقدرته على إقامة تحالفات انتهازية، وتحكمه في أموال الليبيين إلى جانب نفوذه التشريعي، كعامل لإغرائهم وجذبهم إلى خندقه.

ونقلت المصادر، عن محللين سياسيين، قولهم إن أغلب المرشحين لا ينتمون لتنظيم الإخوان، إلا أنهم مشاريع لديها قابلية للتعاون مع التنظيم وعقد صفقات معه بأية لحظة.

ولفتت المصادر، إلى أنه هناك انتقادات كثيرة تواجهها البعثة الأممية إلى ليبيا بسبب مخالفتها القواعد بسماحها بترشح بعض الشخصيات الإخوانية، مثل وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة صلاح الدين النمروش ووزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا فضلا عن أسامة الجويلي أحد أبرز قادة المليشيات المسلحة بحكومة الوفاق ومحمد الحافي رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

وشددت المصادر، على أن جميع هذه الأسماء تشغل مناصب رسمية وتعتبر في معسكر واحد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه، ويتبعون نهج الإخوان الذي يهدف إلى سيطرة أنقرة على ليبيا، وإفشال أي مشاريع سياسية من شأنها استرداد السيادة الوطنية.

وتابعت أن الإخوان دفعوا بعدد كبير من المرشحين ممن تتوفر فيهم شروط الانتماء لكل إقليم والولاء للتنظيم، حتى من باب المساومة، لأن كثرة العدد ستربك العملية وتخلط الأوراق وتجعل الترتيبات أمرًا صعبًا.

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