كلية التقنية الطبية ببني وليد تناقش آليات العمل مع المجلس البلدي

بني وليد – بوابة افريقيا الاخبارية |

01 February, 2021

نظمت كلية التقنية الطبية بني وليد، وجمعية آدس للثقافة، ورشة عمل حول آليات التعاون والعمل المشترك مع المجلس البلدي ومؤسسات المجتمع المدني في المدينة.

وناقشت الورشة آلية التواصل بين المجتمع المدني والبلدية ومواد القانون 59 المتعلق بالصلاحيات الممنوحة للبلديات، وسبل اشراك المجتمع المدني والاعلام في اعداد وتقييم السياسات للبلديات من خلال لجان مشتركة ولجان للتواصل مع المجتمع المحلي في البلدية.

وأكدت المنقاشات وأوراق البحث في الورشة التي شارك فيها أعضاء المجلس البلدي وأساتذة الكلية وأعضاء الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني، على ضرورة تفعيل مكتب المجتمع المدني في البلدية وايجاد آلية لشكاوى المواطنين لتحسين عمل البلدية.