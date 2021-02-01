أوفيتشا: شرعية حكومة الوفاق انتهت والوضع الداخلي الليبي معقد

أكد السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، أن الأمم المتحدة تلعب دور الوساطة المهمة في جولات الحوار لكن يجب فصلها عن القرارات الموضوعية التي بدأت في تونس للاتفاق على اللوائح التنفيذ الجديدة والاتفاق على المرشحين فكل هذا يقرره الليبيين من أجل ليبيا.

وقال أوفيتشا، إن انتقال السلطة هو جزء حساس في أي بلد ويجب على الجميع الاستعداد، مؤكداً أن حكومة الوفاق غير المعتمدة الحالية كانت لديها ولاية محدودة عاما زائد عام، لذلك الشرعية انتهت بطريقة ما ويجب على أي سياسي ليبي أن يضع في اعتباره بأن هذه الفرصة فريدة من نوعها في البلاد، و لا توجد فرصة قابلة للتطبيق كهذه تلوح في الأفق .

كما نوّه أوفيتشا إلى أن السياسيين الليبيين يتحملون المسؤولية بهذا الخصوص في المقام الأول الذين يحملون توقعات شعبهم.

وأكد أوفيتشا، أن الوضع الداخلي الليبي والصراع معقد بما فيه الكفاية و لا ينبغي تعقيدهما بالاتفاقيات المتنازع عليها دولياً.

ودعا أوفيشتا الأطراف المتنازعة للتركيز مبينا أن الاتفاقات مهما كانت درجة شفافيتها فقد أبرمت من عدة أطراف منخرطة في النزاع بليبيا.

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