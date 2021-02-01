السعيدي: بعض المترشحين للسلطة في ليبيا لديهم جرائم جنائية مخلة بالشرف

أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي، اليوم الإثنين، أن البعثة الأممية غير منصفة في فتحها باب الترشح على مصراعيه؛ مشيرا إلى أن بعض الشخصيات المترشحة لديها جرائم جنائية مخلة بالشرف.

وعبر السعيدي عن أسفه، لترشح مسؤولي الوفاق وقادة مليشياتها للسلطة التنفيذية، مشددا على أن ذلك يبرهن على كذبهم، على حد قوله، حين ادعوا أنهم يريدون دولة مدنية تبنى على التداول السلمي للسلطة.

ولفت السعيدي إلى أن الخيارات مفتوحة على مصراعيها، فالكل يريد الحل السياسي الذي يخدم مصالحه، مشيرًا إلى أن هذا المبدأ الأناني يهدد بنسف كل ما وصلت إليه البعثة الأممية حتى الآن.

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