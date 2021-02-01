اعتصام موظفي المناولة الأرضية بمطار بنينا بسبب توقف مرتباتهم‎

بنغازي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

01 February, 2021

دخل موظفو شركة المناولة الأرضية بمطار بنينا، مساء اليوم الإثنين، في اعتصام مفتوح بسبب توقف مرتباتهم منذ أكثر من عام.

وقال المعتصمون في بيان، إنهم دخلوا في اعتصامهم بعد عدة وقفات احتجاجية ومطالبات ورسائل للجهات المختصة دون أن يلتفت إليهم أحد من المسؤولين ولم يوفوا بما وعدوا به .

وأدى اعتصام موظفي شركة المناولة الأرضية إلى تأخير في الرحلات الجوية بين مطار بنينا ومطار معيتيقة والزنتان.

يذكر أن موظفي شركة المناولة الأرضية بمطار بنينا لم يتقاضوا إلا مرتب شهر واحد فقط خلال عام 2020 كما لديهم مرتبات 14 شهرا متأخرة لم تدفع لهم من سنتي 2016 و2017