ديوان المحاسبة يستعد لإطلاق منظومة خاصة بفحص وتدقيق النفقات الطبية

أعلن ديوان المحاسبة قيام فريق من الإدارة العامة لتقييم أداء القطاع العام، الإثنين 1 فبراير ، باستعراض منظومة العمل الرقابي التي تم تصميمها لغرض إدارة النفقات الطبية وأعمال المراجعة والتدقيق الخاصة بالمعاملات الطبية بالداخل والخارج.

وأوضح الحساب الرسمي لديوان المحاسبة على فيسبوك، في بيان، أن إطلاق تلك المنظومة جاء في إطار ممارسة الديوان للاختصاصات المسندة إليه بموجب القانون والمتعلقة بفحص النفقات الطبية ومراجعتها وتدقيقها، وتفعيلًا لإجراءات المراجعة والرقابة الإلكترونية.

وأردف البيان، أن عرض منظومة العمل تضمن المراحل التجريبية والتمهيدية لإطلاق المنظومة التي صممت وفقاً للمعايير الدولية لنظم تكنولوجيا المعلومات من حيث توفير ضوابط الإدخال والمعالجة والمخرجات وأمن التطبيق.

وتابع البيان؛ أن “تدخل العنصر البشري في تشغيل المنظومة لا يتجاوز 20 % كمرحلة أولى مما يعني أنها منظومة اقتصادية يسهل استخدامها”.

تجدر الإشارة إلى أن تصميم المنظومة جاء بعد تقرير ديوان المحاسبة حول الإنفاق بصندوق التأمين الصحي العام والذي اُحيل بموجبه عدد من الموظفين للتحقيق بمكتب النائب العام.