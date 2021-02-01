الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تعرب عن قلقها حيال الأوضاع في صبراتة وصرمان وتحمل الوفاق غير الدستوري المسؤولية

طبرق 01 فبراير 2021 (وال)- أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا اليوم الإثنين، عن بالغ قلقها حيال تطورات الأوضاع الأمنية وتصاعد مؤشرات الجريمة والجريمة المنظمة والجرائم الجنائية التي شاهدتها وتشهدها مدينتي صبراتة وصرمان مؤخرًا.

هذا وتشهد مدينتي صبراتة وصرمان خلال هذه الفترة، ارتفاع في جرائم السرقات والنهب والسطو المسلح على ممتلكات المواطنين، جراء الفراغ الأمني وانتشار السلاح وسطوة وسيطرة الجماعات المسلحة والخارجين عن القانون في هذه المدن.

وحمّلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وزارة الداخلية حكومة الوفاق الوطني غير الدستورية، مسؤولية ضبط الأمن وملاحقة الجُناة، ومكافحة الجريمة في مدينتي صبراتة وصرمان، الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني غير الدستورية. (وال- طرابلس) ع ع / ر ت

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