كورتشوك: تحديات كبيرة تنتظر كوبيش خلال عمله في ليبيا

التقى المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، يان كوبيش، وزير خارجية سلوفاكيا، إيفان كورتشوك، اليوم الاثنين، في أول لقاء رسمي منذ تعيينه في منصبه الجديد.

وقال كورتشوك، إن هناك تحديات كبيرة تنتظر كوبيش خلال عمله في ليبيا، معرباً عن تطلعه للتعاون المستقبلي المشترك معه.

فيما أعرب كوبيش عن تطلّعه لدعم الجهود الليبية المبذولة لتقدّم الحوارات السياسية، التي تدعمها الأمم المتحدة، مؤكداً على أن مواصلة هذه الجهود من شأنها أن تصل بليبيا إلى مسار السلام والوحدة الوطنية.

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