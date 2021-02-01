«الرعيض»: المغرب يضطلع بدور ريادي ومحايد في المفاوضات بين الفرقاء الليبيين

قال عضو مجلس النواب المنشق محمد الرعيض، إن “المغرب يضطلع بدور ريادي ومحايد في المفاوضات بين الفرقاء الليبيين، بهدف التوصل إلى حل للنزاع في ليبيا”.

وأضاف «الرعيض» في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “الموقف المتميز للمغرب، والمحايد والواضح، ساعد الأطراف الليبية على التوصل إلى الاتفاق السياسي في أعقاب محادثات الصخيرات، التي رعتها المملكة، لمدة سنة كاملة”.

وتابع؛ أن “لجنة (13+13)، المكونة مناصفة بين المجلس الاستشاري ومجلس النواب الليبي، اجتمعت عدة مرات في بوزنيقة، والوفدين اتفقا خلال جولة الحوار الليبي الأخيرة، على إجراءات ملموسة بخصوص المناصب السيادية وعلى آلية الترشح لها، و مسألة التقسيم بين الأقاليم، طرابلس وبرقة وفزان”.

وأشار «الرعيض» إلى أن “هذه المناصب السيادية تهم، على الخصوص، محافظ المصرف المركزي، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام”.

وأردف أن “فرق العمل قامت باتخاذ مجموعة من الخطوات، من بينها تصميم نماذج الترشح، ودعوة المترشحين لتقديم طلبات الترشح، مصحوبة بالشروط والمعايير المتفق عليها، والتأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير والشروط المقررة”.

وأكد «الرعيض»، على ضرورة أن “تتضمن كل قائمة 4 مرشحين (الرئيس ونائبين ورئيس وزراء)، فيما يتعين على كل قائمة الحصول على 17 تزكية، 8 منها من الغرب و6 من الشرق و 3 من الجنوب”.

وأضاف أن “اللجنة ستستقبل كل الترشحات ثم تقدم للمجلس الأعلى للدولة 7 أسماء ليختار ثلاثة من بينها، ثم يعرضها على مجلس النواب ليصوت على واحد منهم ليكون رئيسا”.

وأشار إلى أن “اللجنة كانت قد شرعت في هذا الأمر، وأعضاءها الــ 26 أجلوا النظر في الترشحات إلى ما بعد انتهاء أشغال ملتقى الحوار السياسي الذي يعقد جولة جديدة من المحادثات في جنيف، ما بين 1 و 5 فبراير، والتي ستعكف على اختيار المرشحين للمجلس الرئاسي، الذي يتكون من ثلاثة أعضاء، وكذا رئيس الحكومة”.

وبخصوص مهلة الـ90 يوما لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وفق اتفاق اللجنة العسكرية الليبية المشتركة المعروفة بـ”5 + 5″، الموقع بجنيف في أكتوبر الماضي، قال «الرعيض» إن “هناك حاليا مباحثات على مستوى عال بين روسيا وتركيا والمجتمع الدولي بشأن خروج كافة المرتزقة الذين دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية”.