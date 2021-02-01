عقيل : الإخوان تنظيم انتهازي تحالف مع وليامز للإنقضاض على ليبيا

حذر المحلل السياسي عز الدين عقيل، من محاولة الإخوان السطو على مناصب السلطة التنفيذية، مشيرًا إلى أن أخطر ما في التنظيم هو قدرته على إقامة تحالفات انتهازية.

و أوضح عقيل أنه رغم أن أغلب المرشحين لا ينتمون لتنظيم الإخوان، فإن الأخير يعتبرهم مشاريع يمكنه عقد صفقات معهم بأية لحظة، مستخدمًا أموال الليبيين الطائلة التي يتحكمون فيها، وقدرتهم على الحماية مقابل الولاء الانتهازي، وتقديم الدعم التركي لهم، إلى جانب نفوذهم التشريعي، كعامل لإغرائهم وجذبهم إلى خندقه.

و أضاف المحلل السياسي أن كثرة المرشحين على مناصب المرحلة الانتقالية،تؤكد أنها الفرصة الأعظم لتكوين ثروات الحرام الأكبر في التاريخ السياسي الحديث للعالم، لافتا إلى أن البعثة الأممية خالفت القواعد وسمحت بترشح بعض الشخصيات بالمخالفة للجهات التي هم على ذمتها، مشيرا إلى ترشح أسامة الجويلي، آمر المنطقة العسكرية الغربية، الذي هو عسكري في الخدمة للمجلس الرئاسي وكذلك ترشح محمد الحافي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة العليا الذي هو بمنصب قضائي رفيع لنفس المجلس، إلى جانب ترشح الفضيل الأمين لمنصب رئيس الحكومة رغم حيازته للجنسية الأمريكية، والذي تتحدث مصادر دقيقة عن ارتفاع حظوظه بالفوز بالمنصب.

وحذر عقيل مما وصفه بـ”طبخة مسمومة”، تعمل المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز على إنتاجها لصالح بلادها وليس لليبيا التي حتى وإن كانت من بين اهتماماتها فهي تقع بالدرجة الثانية أو الثالثة.

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