تقرير: أردوغان يسعى للضغط على السلطة المقبلة في ليبيا بورقة المرتزقة

أفادت مصادر صحفية، أن تركيا تخطط لوضع مرتزقتها في ليبيا كورقة لمساومة السلطة التنفيذية المرتقبة والمجتمع الدولي خلال الفترة الانتقالية.

وأكد مدير ما يسمى بالمرصد السوري رامي عبد الرحمن، أن تركيا تجري “عمليات تبديلية” للمرتزقة الموالين لها في الأراضي الليبية، مضيفا أن أنقرة تقوم بتجهيز وتدريب دفعات جديدة من المرتزقة السوريين بمناطق بالقرب من الحدود السورية لنقلهم إلى ليبيا.

وأضاف عبد الرحمن أن الدفعات الجديدة تستعد لنقلها إلى ليبيا مقابل عودة بعض المرتزقة من طرابلس لتقليل غضب المرتزقة بعد تقليل رواتبهم.

ولفت عبد الرحمن إلى أن آخر إحصائية تمت منذ بضعة أشهر للمرتزقة في ليبيا قدر عددهم بـ 7 آلاف مرتزق، وهم ثابتون منذ فترة، مشيرًا إلى أن ما حدث خلال الأيام الماضية عبارة عن عمليات تبديلية، تعود خلالها دفعات مقابل ذهاب دفعات أخرى.

وشدد على أن تركيا قامت بإضفاء السرية على أعمالها في ليبيا وخاصة في نقل المرتزقة وإعادتهم، مشيرا إلى أن أنقرة الآن تنتظر ما سوف يسفر عن ملتقى الحوار السياسي.

وتابع عبد الرحمن أن تركيا تريد مساومة السلطة التنفيذية الجديدة والمجتمع الدولي بورقة المرتزقة لذلك لم تعِدهم إلى سوريا حتى الآن طبقا لاتفاق للجنة العسكرية الليبية المشتركة ( 5 + 5) والذي نص على خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر منذ أكتوبر الماضي.

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