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البرعصي : النمروش و الجويلي ترشحا لـ شرعنة المليشيات

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد الخبير العسكري سليمان بوعرقوب البرعصي، أن ترشح اثنين من القادة العسكريين من المنطقة الغربية لتولي السلطة التنفيذية، يعد مخالفة للقانون والدستور.

و أوضح البرعصي، أن وزير الدفاع بـ حكومة الوفاق غير المعتمدة صلاح الدين النمروش، و أسامة الجويلي قائد ما يعرف بـ المنطقة الغربية، انحازا للمليشيات المسلحة بترشحهما، وتخلا عن الأعراف والأخلاق العسكرية.

وأشار البرعصي إلى أن القانون الليبي لا يسمح بترشح العسكريين ، لافتا إلى أن أي عسكري يريد مزاولة العمل السياسي ينبغي عليه خلع البزة العسكرية أولا.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليق

  • خلاص تمت لهم النمروش سيفرش طاوله في احد اسواق طرابلس ويبيع خربش او سيهرب للعيش في تركيا ويخدم هناك كصبي لدي أحد اقطاب المافيا الاتراك وبالنسبه الي جويلي في مدرسه ابتدائيه مسقوفه بالزينقو في القطرون تحتاج لمدرس صف ثالثه ابتدائي واذا لم تعجبه في أبل في الهروج تحتاج راعي كان معها سوداني وسافر فهذه مستوياتهم التي يجب ان يعودوا اليها أما التسلق علي اكتاف الآخرين فعمره قصير ويا شرب اللبن مرجوعك للماء ويا ممارس التهريب والسرقه والحرابه فمصيرك اما السجن في ليبيا او الهرب خارجها

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