البرعصي : النمروش و الجويلي ترشحا لـ شرعنة المليشيات

أكد الخبير العسكري سليمان بوعرقوب البرعصي، أن ترشح اثنين من القادة العسكريين من المنطقة الغربية لتولي السلطة التنفيذية، يعد مخالفة للقانون والدستور.

و أوضح البرعصي، أن وزير الدفاع بـ حكومة الوفاق غير المعتمدة صلاح الدين النمروش، و أسامة الجويلي قائد ما يعرف بـ المنطقة الغربية، انحازا للمليشيات المسلحة بترشحهما، وتخلا عن الأعراف والأخلاق العسكرية.

وأشار البرعصي إلى أن القانون الليبي لا يسمح بترشح العسكريين ، لافتا إلى أن أي عسكري يريد مزاولة العمل السياسي ينبغي عليه خلع البزة العسكرية أولا.

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