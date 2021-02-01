أبو الغيط يطالب بمواصلة دعم ليبيا لاستكمال الانتقال السياسي للسلطة

دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، لمواصلة الوقوف بجانب الليبيين، لتمكينهم من استكمال استحقاقات عملية الانتقال السياسي، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ووضع خريطة طريق للوصول بالبلاد إلى مرحلة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وطالب أبو الغيط، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع التاسع للتعاون العام بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، بتعزيز العمل المشترك، والنشاط التكاملي لتسوية النزاعات والأزمات الواقعة في الفضاء العربي الأفريقي المشترك ومعالجة التوترات القائمة أو الناشئة في مواقع أخرى بالمنطقة.

وثمن أبو الغيط دور الاتحاد الأفريقي في حل العديد من النزاعات بالمنطقة.

يذكر أن آخر اجتماع بين الجانبين العربي والأفريقي عُقد في مالابو عاصمة غينيا في نوفمبر 2016.

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