الرميح: اجتماعات جنيف تحتاج ضمانات دولية لـ إجراء الانتخابات في موعدها

قال مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي رمزي الرميح، إن الاجتماعات الحالية في جنيف سيتمخض عنها المجلس الرئاسي والحكومة تحت أي ظرف من الظروف.

وأضاف الرميح، أن الإرادة الدولية والمحلية والإقليمية تدفع نحو تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة، إلا أن العديد من العراقيل بعد هذا التشكيل تكون أمام الأجسام الجديدة وقد تعيق العمل.

و أوضح الرميح، أن هناك العديد من النقاط بحاجة إلى التأكيد عليها مع وجود ضمانات دولية، تتمثل في ضرورة نزع سلاح المليشيات، وحلها، والتأكيد على إجراء الانتخابات في الموعد المحدد وتوحيد المؤسسات.

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