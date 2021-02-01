جنيف .. مصادر : توافق على ضرورة إنجاز المهمة و خلاف حول الشخصيات

يلوح في الأفق تفاؤل حذر بشأن تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة خلال جولة التصويت المنعقدة في جنيف من الأول من الشهر الجاري وحتى الخامس منه.

وبحسب مصادر ضمن أعضاء في ملتقى الحوار السياسي، فإن هناك حالة من الإجماع داخل المجمع الانتخابي على ضرورة الانتهاء من اختيار المجلس ورئيس الحكومة خلال الأيام الخمسة، وأن هذا التوافق لم يحدث على الشخصيات، إلا أنه على ضرورة إنجاز الخطوة في حد ذاتها.

و أكدت المصادر أن البعثة الأممية شددت على ضرورة التوافق بين أعضاء اللجنة، وأن الفرصة الحالية سيكون من الصعب تكرارها إذا فشل الأعضاء في التوافق على مجلس رئاسي ورئيس حكومة.

و توقعت المصادر، أن يتم التوجه إلى الخيار المتمثل في القوائم، حيث من الصعب أن يحصل 4 مرشحين على نسبة 70 بالمئة من الأصوات من المجمعات الانتخابية، لافتة إلى أن الخيار سيكون عبر القائمة الانتخابية وأنه سيجرى بشأنها توافقات بين الأغلبية من الأعضاء.

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