رجال أمن شحات يقدمون عرضا بالآليات والأسلحة والذخائر

نظمت مديرية أمن شحات، الإثنين، جمع لرجال الشرطة، بإمرة مُدير الأمن عميد دكتور محمد فرج، وحضور مُدير الإدارة العامة للفتيش والمتابعة العقيد الشريف اقويدر، ومدير الإدارة العامة للعلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية العميد بوعجيلة بشير ، ومدير مكتب الإعلام الأمني الرائد طارق الخراز الجمع السنوي للمُديرية.

وأشرف مُدير الأمن رفقة مُدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بوزارة الداخلية، على الجمع العام للمُديرية من أعضاء هيئة الشرطة، إضافة إلى الآليات والأسلحة والذخائر، وتثبيت القوة العمومية الفعلية بالمُديرية.

جاء ذلك في حفل مهيب تخلله العديد من العروض العسكرية.

وأجرى مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة جولة تفتيشية على الجمع، للتأكيد من سلامة الإجراءات.

وأثني مُدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالوزارة على الجهود المبذولة من قبل مُدير أمن شحات، والانضباطية الملحوظة وروح الانتماء للمؤسسة الشرطية من قبل منتسبي المُديرية.