عقيلة صالح عن معارك الجيش بطرابلس: لا يوجد من هو معصوم من الخطأ

اعتبر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن الحرب التي خاضها الجيش لتحرير طرابلس كانت خطأً مضيفا أنه سيسعى لطي صفحة الماضي.

وقال صالح في تصريح إعلامي إن الليبيين نسيج اجتماعي واحد وعند اجتماعهم في أي لقاء تزول المشاكل وبالنسبة للحرب على طرابلس لا يوجد إنسان معصوم من الخطأ مضيفا أنه يتم السير بالبلاد حاليا صفا واحدا بهدف طي صفحة الماضي مؤكدا أن ما حدث تصرف بشري وكل البشر يخطؤون.

وأضاف أن هناك قانونا ينظم الجيش ويحدد اختصاصات القائد العام له، والقائد العام للقوات المسلحة مضيفا أن المجتمع الدولي كلف لجنة 5+5 ممن وصفهم بالضباط الوطنيين الذين يحرصون على وحدة ليبيا واستقلالها وهم يسعون لعملية دمج القوات المسلحة مؤكدا أنه سيتم تنفيذ ما تم التوصل إليه تحت إشراف الأمم المتحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24