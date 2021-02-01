محلل سياسي : برامج المرشحين لمنصب الرئاسي بعيدة عن الواقع

أكد المحلل السياسي مجدي القاسمي، أن برامج المرشحين لمنصب رئيس المجلس الرئاسي، بعيدة عن الواقع، وتطرح تساؤلات حول قدراتهم على تسيير شؤون البلاد.

و أوضح القاسمي أن كل برامج المترشحين، لم تقدم فيها أشياء يمكن تطبيقها في الفترة البسيطة التي سيتولون فيها المهمة، لافتا إلى أنهم ركزوا على أمور وكأنهم سلطة دائمة مدتها أكثر من 5 سنوات.

و أضاف القاسمي أن أغلب المرشحين لا يدركون القوانين وحتى الإعلان الدستوري، الذي تسير به المؤسسات في ليبيا، لافتا إلى أن إجابات بعضهم، حول العقبات القانونية، إجابات لا تعبر عن عمق وفهم هذه الشخصيات، التي ستدير شأن دولة تعج مفاصلها بالأزمات مثل ليبيا، ضاربا مثلا بما قاله المرشح أسامة الجويلي حول وضعه العسكري ، وإجابته بأنه حتى الآخرون ترشحوا بالمخالفة.

وبدأت الإثنين، جلسة استماع لبرامج المرشحين للمجلس الرئاسي والحكومة ، وسط غموض يلف آلية الاختيار، ومخالفات قانونية في ملفات بعض المرشحين.

وبحسب المراقبين فإن الجلسة التفاعلية لسماع برامج المرشحين، أثبت المرشحون من خلالها، أن برامجهم مجرد جمل سابقة التجهيز و مستهلكة، كما أنها لم تعط أي تطمينات للشارع الليبي.

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