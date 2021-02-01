الباشا : عقيلة والمشري تنصلا من إجراء الانتخابات حتى قبل توليهم المجلس الرئاسي

أكد الخبير الدستور فائق الباشا أن إجابات المرشحين لمنصب رئيس المجلس الرئاسي، تدل على جهلهم بالقوانين، أو تنصلهم من المسؤولية لحين الوصول إلى الكرسي، ومن ثم سيكون تعاطيهم مع الموقف وفق المعطيات على الواقع.

وأشار الباشا إلى أن المرشحين لم يعطوا إجابات واضحة، بشأن الانتخابات وكذلك تسليم السلطة، لافتا إلى أن خالد المشري حين سئل عن ضمانات تسليمه لسلطة نهاية السنة لإجراء الانتخابات تمحور رده عن ذكر العراقيل التي تواجه الانتخابات ما يعني تبنيه فكرة تنظيم الإخوان حول رفض الانتخابات لانعدام حظوظهم للفوز بها، مضيفا أن عقيلة صالح لم يبتعد كذلك عن هذا الأمر حين أجاب عن تسليم السلطة والانتخابات لو توفرت الشروط .

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